Arbeiten für Verkehrsentlastung am rechten Thunerseeufer beginnen

Keystone-SDA

Die Bauarbeiten zur Verkehrsentlastung am rechten Thunerseeufer gehen in die erste Etappe. Von Hilterfingen in Fahrtrichtung Thun gelten ab Ende November Tempo 30 in Spitzenzeiten und Vortritt für den Busverkehr.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das kantonale Tiefbauamt setzt zu diesem Zweck auf der Achse Staatsstrasse Hilterfingen und Hofstettenstrasse Thun eine dynamische Tempo-30-Signalisation ein, wie die Verkehrsdirektion am Freitag mitteilte. Zudem werden an vier Bushaltestellen virtuelle Fahrbahnhaltestellen mit Ampeln eingerichtet. Dadurch erhalten die Linienbusse Vortritt.

Die Arbeiten dauern vom 25. August bis zum 21. November. Ziel der Massnahmen ist es laut Mitteilung, die Verkehrsüberlastung im Bereich Knoten Lauitor, Schlossberg und Berntorplatz in Spitzenzeiten zu verringern.

Zur noch ausstehenden zweiten Etappe gehört etwa der Umbau des Lauitorkreisels in eine Kreuzung mit Lichtsignalanlage, wie der Regierungsrat vergangenes Jahr mitgeteilt hatte. Für die Umsetzung sämtlicher Entlastungsmassnahmen hat er einen Kredit von 1,85 Millionen Franken genehmigt.

