Arbeiter fällt in Kaltbrunn SG vier Meter in die Tiefe
Ein 60-jähriger Arbeiter ist am Montag auf einer Baustelle in Kaltbrunn SG vier Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungshelikopter flog ihn mit schweren Verletzungen ins Spital.
(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr auf einer Baustelle an der Lohren, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montagnachmittag schrieb. Der Arbeiter stand auf einem Betonbalkon, als ein Stück davon abbrach und ihn in die Tiefe riss.