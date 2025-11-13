Arbeiter stürzt in Cham ZG vom Silo drei Meter in die Tiefe

Keystone-SDA

Auf einer Baustelle in Cham ist am Donnerstagmorgen ein 40-jähriger Mann von einem Bausilo gefallen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag kurz nach 9.30 Uhr auf einer Baustelle an der Lorzenparkstrasse in Cham. Ein Arbeiter stand auf einem Bausilo, als dieses seitlich kippte. Der Mann verlor den Halt und stürzte in die Tiefe.

Ein Arbeitskollege habe schnell reagiert, als er versuchte, den Sturz abzufangen, wodurch der Aufprall etwas abgeschwächt wurde. Trotzdem erlitt der 40-Jährige schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug ins Spital gebracht werden.

Ein weiterer Arbeiter wurde laut Communiqué von Teilen des umstürzenden Silos getroffen und leicht verletzt, musste jedoch nicht hospitalisiert werden. Die genaue Unfallursache wird abgeklärt, wie es weiter hiess.