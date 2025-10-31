Arbeiter stürzt in Richterswil vom Dach

Keystone-SDA

In Richterswil ist am Donnerstagnachmittag ein 22-jähriger Arbeiter von einem Dach gestürzt. Er fiel acht Meter in die Tiefe und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen.

(Keystone-SDA) Der Mann war mit Bauarbeiten auf dem Dach beschäftigt, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Die genaue Unfallursache wird untersucht.