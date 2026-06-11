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Arbeiter wird in Trübbach SG von Stein getroffen und verletzt

Keystone-SDA

Ein 59-jähriger Arbeiter ist am Mittwochmorgen in Trübbach SG von einem Gesteinsbrocken getroffen und eher schwer verletzt worden. Er musste ins Spital geflogen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach neun Uhr, als mehrere Personen mit Reinigungsarbeiten an einer Felswand beschäftigt waren.

Nach den bisherigen Erkenntnissen löste sich ein grösserer Felsbrocken, der nach unten stürzte, mehrfach auf Felsstrukturen sowie auf dem Tunneldach des Stolleneinganges aufprallte und dann auf dem Vorplatz in mehrere Fragmente zersprang.

Dabei wurde ein 59-jähriger Arbeiter von einem Steinfragment am Körper getroffen und durch die Wucht mehrere Meter nach hinten geschleudert. Der Mann blieb verletzt liegen. Der Hergang des Unfalls wird noch weiter abgeklärt.

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