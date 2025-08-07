The Swiss voice in the world since 1935
Arbeitslosenquote bleibt im Juli im Kanton Aargau bei 3,1 Prozent

Der Kanton Aargau hat im Juli einen kleinen Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnet. Insgesamt waren 47 Personen weniger gemeldet als im Vormonat, wie das Wirtschaftsdepartements (DVI) am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Arbeitslosenquote blieb aber unverändert bei 3,1 Prozent (Schweiz: 2,7 Prozent). Damit waren im Aargau im Juli insgesamt 12’142 Personen als arbeitslos gemeldet. Im Juli 2024 waren es noch 9842 (2,5 Prozent) gewesen, wie Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) für den Kanton zeigen.

Die Zahl der Stellensuchenden stieg im Vergleich zum Vormonat von 18’680 Personen auf 18’752 im Juli, die Quote blieb unverändert bei 4,8 Prozent. Im Juli 2024 waren es noch 15’650 Personen oder 4,0 Prozent gewesen, wie aus der Seco-Statistik weiter hervorgeht.

