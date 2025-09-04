The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Arbeitslosenquote im Aargau bleibt im August bei 3,1 Prozent

Keystone-SDA

Die Arbeitslosenquote im Kanton Aargau bleibt im August unverändert gegenüber dem Vormonat bei 3,1 Prozent. Per Ende August waren insgesamt 12'236 Personen als arbeitslos gemeldet, wie das Departement für Volkswirtschaft und Inneres am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) waren insgesamt 94 Personen mehr als im Vormonat als arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Arbeitslosigkeit um 0,4 Prozentpunkte zu.

Der Kanton registrierte zudem insgesamt 18’384 Stellensuchende. Das sind 368 mehr als im Juli, wie es im Communiqué heisst. Die Zahl der bei den Aargauer RAV gemeldeten offenen Stellen erhöhte sich im August 2025 gegenüber dem Vormonat um 229 auf 3243 Stellen.

Durchschnittlich waren die Stellensuchen 250 Tage auf Jobsuche. Das waren drei Tage weniger als im Vormonat. Am längsten suchten die 50- bis 64-Jährigen nach einer neuen Stelle, wie es weiter heisst. Sie benötigten dafür im Durchschnitt 298 Tage. Bei den 25- bis 49-Jährigen waren es 254 Tage, und bei den 15- bis 24-Jährigen 154.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
65 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft