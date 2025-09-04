Arbeitslosenquote im Aargau bleibt im August bei 3,1 Prozent

Keystone-SDA

Die Arbeitslosenquote im Kanton Aargau bleibt im August unverändert gegenüber dem Vormonat bei 3,1 Prozent. Per Ende August waren insgesamt 12'236 Personen als arbeitslos gemeldet, wie das Departement für Volkswirtschaft und Inneres am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) waren insgesamt 94 Personen mehr als im Vormonat als arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Arbeitslosigkeit um 0,4 Prozentpunkte zu.

Der Kanton registrierte zudem insgesamt 18’384 Stellensuchende. Das sind 368 mehr als im Juli, wie es im Communiqué heisst. Die Zahl der bei den Aargauer RAV gemeldeten offenen Stellen erhöhte sich im August 2025 gegenüber dem Vormonat um 229 auf 3243 Stellen.

Durchschnittlich waren die Stellensuchen 250 Tage auf Jobsuche. Das waren drei Tage weniger als im Vormonat. Am längsten suchten die 50- bis 64-Jährigen nach einer neuen Stelle, wie es weiter heisst. Sie benötigten dafür im Durchschnitt 298 Tage. Bei den 25- bis 49-Jährigen waren es 254 Tage, und bei den 15- bis 24-Jährigen 154.