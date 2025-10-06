The Swiss voice in the world since 1935
Arbeitslosenquote im Aargau im September weiterhin bei 3,1 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau sind im September 12'147 Personen als arbeitslos gemeldet gewesen. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 3,1 Prozent und blieb im Vergleich zum August unverändert, wie der Kanton am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt verzeichnete der Kanton 89 Arbeitslose weniger als noch im August, wie er schreibt. Allerdings seien insgesamt 1833 Personen oder 0,4 Prozent mehr als arbeitslos gemeldet gewesen als noch im September 2024. Die Arbeitslosenquote in der Gesamtschweiz beträgt 2,8 Prozent.

Gestiegen ist die Anzahl der Stellensuchenden im Vergleich zum August, wie es heisst. Mit 18’629 Personen seien es im September 245 Personen mehr gewesen. Gleichzeitig sei die Zahl der als offen gemeldeten Stellen um 70 auf 3173 zurückgegangen.

Die durchschnittliche Dauer der Stellensuche betrug im September 241 Tage, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Das seien neun Tage weniger gewesen als im August. Mit durchschnittlich 311 Tagen hätten 50- bis 64-Jährige am längsten gebraucht, um eine Stelle zu finden.

