Arbeitslosenquote im Aargau sinkt auf 3,4 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau waren im März 13'134 Personen als arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 3,4 Prozent, wie das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Insgesamt waren 376 Personen weniger als arbeitslos gemeldet als im Februar. Die Quote liegt über dem Schweizer Durchschnitt von 3,1 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr seien 775 Personen mehr als arbeitslos gemeldet gewesen, schreibt das DVI in seiner Mitteilung weiter. Die Arbeitslosenquote habe in diesem Zeitraum um 0,1 Prozentpunkte zugenommen.

Im März seien im Aargau insgesamt 20’265 Stellensuchende registriert worden, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Das seien 39 mehr als im Vormonat.

Die Zahl offenen Stellen habe sich im März 2026 gegenüber dem Vormonat um 108 auf 4079 Stellen verringert. Die durchschnittliche Dauer der Stellensuche betrug gemäss Mitteilung 245 Tage. Das entspreche 3 Tage weniger als im Vormonat.