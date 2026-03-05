Arbeitslosenquote im Aargau verharrt bei 3,5 Prozent

Im Februar waren im Kanton Aargau 13'510 Personen als arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent, wie das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Arbeitslosenquote ist gleich hoch wie noch im Januar, obwohl im Vormonat 116 mehr Arbeitslose verzeichnet wurden, wie es heisst. Die Quote liegt über dem Schweizer Durchschnitt von 3,2 Prozent.

Gegenüber Februar 2025 hat die Quote um 0,3 Prozent zugenommen. Im Vorjahresmonat seien 1209 Personen weniger als arbeitslos gemeldet gewesen.

Weiter wurden diesen Februar 20’226 Stellensuchende registriert. Das seien 63 weniger als noch im Vormonat, heisst es weiter. Die Zahl der offenen Stellen sei vom Januar um 333 auf 4187 im Februar gestiegen. Davon seien 2489 meldepflichtig.

Die durchschnittliche Dauer der Stellensuche betrug gemäss Mitteilung 248 Tage. Damit sei sie im Vergleich zum Vormonat um zwölf Tage gestiegen.