Arbeitslosenquote im Kanton Solothurn weiter bei 3,0 Prozent

Keystone-SDA

Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Solothurn ist im Juli im Vergleich zum Vormonat um 60 Personen auf insgesamt 4531 gestiegen, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote verharrte damit bei 3,0 Prozent.

(Keystone-SDA) Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen um 1045 Personen (Juli 2024: 3486). Der Kanton Solothurn verortet diesen Anstieg in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen und nennt die «schwierige wirtschaftliche Situation» als Grund. Schweizweit lag die Arbeitslosenquote unverändert bei 2,7 Prozent.

Die Anzahl Stellensuchender stieg auf 7470 von 7363 im Vormonat an. Im Vorjahresmonat waren es noch 6035 gewesen, wie es weiter heisst. Das bedeutet einen Anstieg der Stellensuchendenquote um 0,1 Prozent auf 5,0 Prozent (Vorjahresmonat: 4,0 Prozent).

Diesen Juli hätten sich zudem 19 Betriebe für Kurzarbeit vorangemeldet, wobei es um rund 102 Arbeitsplätze gehe. Im Mai seien es noch zwölf Betriebe und 85 betroffene Stellen gewesen.