Arbeitslosenquote im Kanton Zürich bleibt bei 2,7 Prozent

Die Arbeitslosenquote ist im November im Kanton Zürich bei 2,7 Prozent verharrt. Die kalte Jahreszeit machte sich aber auf dem Bau bemerkbar. Dort wurde der grösste Anstieg verzeichnet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 24’118 Personen als arbeitslos gemeldet, wie das Amt für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das sind 307 mehr als im Vormonat.

Im Baugewerbe betrug der Anstieg 136 Personen. In den Wintermonaten gehe die Bautätigkeit generell zurück, heisst es in der Mitteilung. Stärker betroffen waren auch der Handel und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen.

Bei den gemeldeten offenen Stellen gab es einen Rückgang um 355. Kellner, Barpersonal und Hilfskräfte in Transport und Lagerei waren weniger gefragt. Die Nachfrage nach Sicherheitsleuten und in bestimmten Baukonstruktionsberufen nahm hingegen zu.

Im November wurden durch das Amt für Arbeit 41 Voranmeldungen für Kurzarbeitsentschädigung genehmigt, in 13 Fällen wurden als Hauptgrund die US-Zölle angegeben. Seit Einführung der US-Handelszölle anfangs August wurden total 197 Voranmeldungen genehmigt, davon waren 57 mit den Handelszöllen begründet. Die Geschäftslage der Zürcher Unternehmen präsentiere sich aber als «robust», heisst es weiter.