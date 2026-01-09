Arbeitslosenquote im Kanton Zürich steigt auf 2,9 Prozent

Die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich ist im Dezember 2025 auf 2,9 Prozent gestiegen. Das sind 0,2 Prozent mehr als im Vormonat. Die Baubranche und die wirtschaftlichen Dienstleistungen sind besonders betroffen.

(Keystone-SDA) Ende Dezember 2025 waren 25’747 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet, wie das kantonale Amt für Arbeit am Freitag mitteilte. Das sind 1329 mehr als im November.

In der Baubranche stieg die Zahl der Arbeitslosen saisonbedingt, 238 Personen mehr waren ohne Arbeit. In den wirtschaftlichen Dienstleistungen waren es 209 mehr, beim Handel 146.

Über das gesamte Jahr gesehen zeigte sich ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Kanton Zürich. Im Schnitt lag die Quote bei 2,6 Prozent, heisst es in der Mitteilung. 2024 waren es noch 2,4 Prozent. Der langjährige Durchschnitt liege bei 3 Prozent.

Der Arbeitsmarkt habe sich in den letzten zwei bis drei Jahren leicht abgekühlt, heisst es weiter. Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) ist dennoch zuversichtlich. «Die Zürcher Wirtschaft hat die verschiedenen Herausforderungen gut gemeistert», lässt sie sich in der Mitteilung zitieren.