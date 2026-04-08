Arbeitslosenquote sinkt im März leicht

Keystone-SDA

Die Arbeitslosigkeit hat sich in der Schweiz im März kaum verändert, die Arbeitslosenquote ist aber leicht zurückgegangen. Um saisonale Faktoren bereinigt verharrte die Quote allerdings auf dem Wert des Vormonats.

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(Keystone-SDA) Ende März waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) insgesamt 146’255 Personen arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Mittwoch bekanntgab. Das waren 4821 weniger als im Februar.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent. Dabei nimmt die Arbeitslosigkeit in der Tendenz dann ab, wenn es wärmer wird. Berücksichtigt man saisonale Faktoren wie die Entwicklungen auf dem Bau oder in der Gastronomie, verharrte die saisonbereinigte Arbeitslosenquote bei 3,0 Prozent.

Weniger Stellensuchende

Auch die Zahl der Stellensuchenden ging im Berichtsmonat zurück, wenn auch nur geringfügig um 741 auf 234’815, wie das Seco weiter schrieb. Zugleich nahmen die bei den RAV gemeldeten offenen Stellen gegenüber Februar um 698 auf 48’843 zu.

Die Lage bei der Kurzarbeit, zu der das Seco jeweils verzögert Daten publiziert, hat sich im Dezember aufgehellt. Damals waren mit 11’454 Personen gut 12 Prozent weniger von Kurzarbeit betroffen als noch im November.

Zum Jahresende 2025 hin gelang es der Schweiz, in Verhandlungen mit den USA die Basis zu einem Handelsabkommen zu legen. Als Folge davon hatte die US-Regierung die Strafzölle von 39 auf 15 Prozent reduziert. Doch bleibt die Unsicherheit der Firmen in Zollfragen nach wie vor gross.