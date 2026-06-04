Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich bleibt im Mai bei 2,9 Prozent

Die Zürcher Arbeitslosenquote ist im Mai mit 2,9 Prozent stabil. Dafür sank die Zahl der gemeldeten offenen Stellen.

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(Keystone-SDA) Gegenüber dem Vormonat sank die Zahl der Arbeitslosen im Mai nur leicht um 278 auf 25’539 Personen, wie die Zürcher Volkswirtschaftsdirektion am Donnerstag mitteilte. Damit bleibt die Arbeitslosenquote bei 2,9 Prozent. Bereinigt um die saisonalen Effekte zeigte sich ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit um 334 Personen.

Stabil blieb auch die Entwicklung in den einzelnen Berufsgruppen. Eine Anstellung fanden arbeitslose Personen insbesondere in der Baubranche, bei den Kellnern und Barkeepern sowie den Verkaufskräften.

Bei den Arbeitsvermittlungszentren waren Ende Mai über 6’920 offene Stellen registriert. Das sind knapp 739 Stellen weniger als im Vormonat. Gesucht werden derzeit vor allem Softwareentwickler und Analytikerinnen.

Nach den leicht rückläufigen Tendenzen der vergangenen Monate hat sich die Einschätzung der Unternehmen im Kanton Zürich zur aktuellen Geschäftslage wieder etwas gefestigt. Allerdings bleibe insbesondere im Gross- und Detailhandel, in der Industrie und in der Finanzbranche die Bereitschaft zum Personalaufbau weiterhin verhalten.