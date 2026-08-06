Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich steigt im Juli leicht an

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Die Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich ist im Juli leicht gestiegen. Die Quote kletterte auf 2,9 Prozent. Dies ist vor allem auf saisonale Effekte zurückzuführen.

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(Keystone-SDA) Ende Juli waren 25’703 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einer Zunahme von 290 Betroffenen gegenüber dem Juni, wie die Zürcher Volkswirtschaftsdirektion am Donnerstag mitteilte. Ohne diese saisonalen Einflüsse wäre die Zahl der Arbeitslosen lediglich um 115 Personen gestiegen.

Der leichte Anstieg ist zu einem grossen Teil auf typische Veränderungen im Sommer zurückzuführen. Nach dem Ende des Schul- und Ausbildungsjahres meldeten sich insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 19 Jahren vorübergehend arbeitslos, bis sie eine Anschlusslösung finden.

Dieser Effekt zeigte sich auch in den einzelnen Branchen: Im Sektor Erziehung und Unterricht nahm die Arbeitslosigkeit am stärksten zu. Weitere, etwas geringere Anstiege verzeichneten zudem das Gesundheits- und Sozialwesen sowie die Informations- und Kommunikationsbranche.

Gleichzeitig war im Juli ein leichter Rückgang beim Angebot an offenen Stellen zu beobachten. Die Zahl der gemeldeten Vakanzen sank um 186 auf 7898 Stellen. Dieser Wert liegt allerdings weiterhin deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Weniger Personal gesucht wurde insbesondere bei den Reinigungskräften sowie bei den Hilfsarbeitskräften auf dem Bau.