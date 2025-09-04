The Swiss voice in the world since 1935
Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich steigt leicht an

Die Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich ist im August auf 2,6 Prozent leicht angestiegen. Saisonal bedingt besonders betroffen sind junge Erwachsene nach Ausbildungsabschluss. Diese finden in der Regel rasch eine Anschlusslösung.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) waren Ende August 23’098 Personen als arbeitslos gemeldet, wie die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich am Donnerstag mitteilte. Das waren 361 oder 0,1 Prozentpunkte mehr als Ende Juli.

Wie schon im Juli war der Arbeitsmarkt auch im August stark durch den Ausbildungsabschluss zahlreicher Lernender und Studierender beeinflusst. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen fiel entsprechend deutlich aus. Erfahrungsgemäss bleibt ein Grossteil dieser junger Erwachsenen jedoch nur kurz beim RAV gemeldet und findet rasch eine Anschlusslösung.

