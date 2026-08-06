Arbeitslosigkeit in Basel-Stadt im Juli bei 4,6 Prozent

Keystone-SDA

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Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Basel-Stadt im Juli 2026 auf 4,6 Prozent gestiegen. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als noch im Juni. In absoluten Zahlen ist es ein Anstieg von 4660 auf 4760 Personen, wie die Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) zeigt.

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(Keystone-SDA) Die durchschnittliche Arbeitslosenquote in der Schweiz habe vergangenen Monat 3,0 Prozent betragen, zeigt der Bericht.

Im Kanton Baselland verharrte die Arbeitslosenquote im Juli ebenfalls bei 3,0 Prozent. Die Zahl der als arbeitslos gemeldeten Personen sei leicht von 4492 im Juni auf 4514 im Juli gestiegen, heisst es weiter.

Im Juli 2025 lag die Arbeitslosenquote im Baselbiet bei 2,6 Prozent, wie den Zahlen zu entnehmen ist. Im Kanton Basel-Stadt betrug sie damals 4,3 Prozent.