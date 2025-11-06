The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Arbeitslosigkeit steigt im Kanton Zürich leicht

Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Zürich im Oktober von 2,6 auf 2,7 Prozent leicht gestiegen. Gleichzeitig verzeichneten die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) erstmals seit mehreren Monaten wieder mehr gemeldete offene Stellen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dem Anstieg auf 2,7 Prozent erreichte die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich den Höchstwert seit Juli 2021, wie das Amt für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Insgesamt waren 23’811 Personen arbeitslos gemeldet.

Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen ist im Oktober um 527 auf 5730 gestiegen. Besonders stark war die Zunahme bei Stellen für Kellnerinnen und Kellner sowie Barkeeperinnen und Barkeeper.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft