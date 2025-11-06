Arbeitslosigkeit steigt im Kanton Zürich leicht

Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Zürich im Oktober von 2,6 auf 2,7 Prozent leicht gestiegen. Gleichzeitig verzeichneten die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) erstmals seit mehreren Monaten wieder mehr gemeldete offene Stellen.

(Keystone-SDA) Mit dem Anstieg auf 2,7 Prozent erreichte die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich den Höchstwert seit Juli 2021, wie das Amt für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Insgesamt waren 23’811 Personen arbeitslos gemeldet.

Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen ist im Oktober um 527 auf 5730 gestiegen. Besonders stark war die Zunahme bei Stellen für Kellnerinnen und Kellner sowie Barkeeperinnen und Barkeeper.