Bild der Schweiz

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Nach einem Übungseinsatz legen Soldaten ihre Kleidung in dafür vorgesehene Felder. Bei der Übung "Fides 26" trainierten Polizei und Armee zusammen die Reaktion auf unterschiedliche Bedrohungsszenarien.

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Nach einem Übungseinsatz, bei dem Radioaktivitaet festgestellt wurde, legen Soldaten ihre Kleidung in dafür vorgesehene Felder. Bei der Übung "Fides 26" trainierten Polizei und Armee zusammen die Reaktion auf unterschiedliche Bedrohungsszenarien.
Nach einem Übungseinsatz legen Soldaten ihre Kleidung in dafür vorgesehene Felder. Bei der Übung «Fides 26» trainierten Polizei und Armee zusammen die Reaktion auf unterschiedliche Bedrohungsszenarien. Peter Klaunzer / Keystone

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