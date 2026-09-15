Bild der Schweiz

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Nach einem Übungseinsatz legen Soldaten ihre Kleidung in dafür vorgesehene Felder. Bei der Übung "Fides 26" trainierten Polizei und Armee zusammen die Reaktion auf unterschiedliche Bedrohungsszenarien.

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Nach einem Übungseinsatz legen Soldaten ihre Kleidung in dafür vorgesehene Felder. Bei der Übung «Fides 26» trainierten Polizei und Armee zusammen die Reaktion auf unterschiedliche Bedrohungsszenarien. Peter Klaunzer / Keystone

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