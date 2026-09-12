Bild der Woche

Teilen

1 Minute

Die Freddie-Mercury-Statue in Montreux wurde zu einem Ort der Andacht und des Feierns: Am vergangenen Sonntag war sie zum 80. Geburtstag der Queen-Legende übersät mit Blumen, Kerzen und Botschaften von Fans.

Meistgelesen

Archiv - Fünfte Schweiz Meistdiskutiert