Bild der Woche

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Die Freddie-Mercury-Statue in Montreux wurde zu einem Ort der Andacht und des Feierns: Am vergangenen Sonntag war sie zum 80. Geburtstag der Queen-Legende übersät mit Blumen, Kerzen und Botschaften von Fans.
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