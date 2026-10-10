Bild der Woche

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Wegen des historisch tiefen Wasserstands des Zürichsees in diesem Sommer drohte die Mole im Hafen Meilen sich zu stark zu bewegen und abzusinken. Deshalb musste sie mit einem Kran etwas verschoben werden.
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