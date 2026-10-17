Bild der Woche

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Es ist Alpabfahrt-Saison in der Schweiz. Doch die Kühe haben das Monopol auf den Abstieg von der Alp längst verloren – wie diese Szene aus dem Berner Kiental eindrücklich zeigt: Rico und eines seiner Lamas scheinen gerade die Modalitäten des Alpabzugs auszuhandeln.

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Keystone / Peter Klaunzer

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