Bild des Tages

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Auf dieser Bergwiese oberhalb von Crans-Montana wird im kommenden Winter das Starthäuschen der Damenpiste «Mont Lachaux» während der Alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2027 stehen. Die Wettbewerbe dauern vom 1. bis 14. Februar 2027.

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