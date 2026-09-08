Bild des Tages

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Sedrun Solar ist die erste grosse alpine Photovoltaikanlage der Schweiz. Sie wird gegenwärtig in der Gemeinde Tujetsch im Kanton Graubünden gebaut und soll rund 6500 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen.

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