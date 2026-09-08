The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Debatten
Newsletter

Bild des Tages

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Sedrun Solar ist die erste grosse alpine Photovoltaikanlage der Schweiz. Sie wird gegenwärtig in der Gemeinde Tujetsch im Kanton Graubünden gebaut und soll rund 6500 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen.

Meistgelesen
Archiv - Fünfte Schweiz

Meistdiskutiert

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft