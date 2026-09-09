Bild des Tages

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Saype, der Künstler, der für seine vergänglichen Fresken in der Natur bekannt ist, hat am Mittwoch sein jüngstes Werk vorgestellt, das am Mont Chasseral im Kanton Bern zu sehen ist.
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