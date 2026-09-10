Bild des Tages

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Schwierig zu sagen, welche Arme zu wem gehören: Das Basler Top Secret Drum Corps und die amerikanischen Blue Devils zeigen ihr Können. Sie werden vom 10. bis 13. September gemeinsam in Basel auftreten.

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