Bild des Tages

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Schwierig zu sagen, welche Arme zu wem gehören: Das Basler Top Secret Drum Corps und die amerikanischen Blue Devils zeigen ihr Können. Sie werden vom 10. bis 13. September gemeinsam in Basel auftreten.

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