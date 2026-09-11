Bild des Tages

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Die Auswirkungen der heftigen Hagelstürme von Ende August sind weiterhin spürbar. In Winterthur haben Versicherungen temporäre Zentren mit Scannern eröffnet, um die an Fahrzeugen entstandenen Schäden rasch zu beurteilen.
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