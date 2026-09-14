Bild des Tages

Der Alpabzug von der Engstligenalp oberhalb von Adelboden (Kanton Bern) ist eine der spektakulärsten alpinen Traditionen der Schweiz. Rund 500 Kühe, Rinder und Ziegen, begleitet von zahlreichen Bergbauern, verlassen das Hochplateau und gelangen über schmale, steile Bergpfade ins Tal.

Peter Schneider / Keystone