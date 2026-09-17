Bild des Tages

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Der Wanderer über dem Fichtenmeer: Im Bödmeren Urwald zuhinterst im Muotatal wachsen die mächtigen Nadelbäume in einer abgelegenen Karstlandschaft.
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