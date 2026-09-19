Bild des Tages

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Die Schweiz gab eine Totenmaske aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr. an Ägypten zurück, die im Rahmen eines Strafverfahrens beschlagnahmt wurde. Das Rückgabeabkommen wurde von Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider und dem ägyptischen Botschafter, Mohamed Yehia Mohamed Negm, unterzeichnet.
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