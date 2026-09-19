Bild des Tages

Die Schweiz gab eine Totenmaske aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr. an Ägypten zurück, die im Rahmen eines Strafverfahrens beschlagnahmt wurde. Das Rückgabeabkommen wurde von Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider und dem ägyptischen Botschafter, Mohamed Yehia Mohamed Negm, unterzeichnet.

Keystone / Alessandro Della Valle