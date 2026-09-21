Bild des Tages

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Ein Hund am letzten Tag der Saison (20. September) im öffentlichen Freibad Toess in Winterthur. Das öffentliche Freibad öffnet seine chlorfreien Schwimmbecken für einen Tag für Hunde, nachdem die reguläre Sommersaison am Vortag zu Ende gegangen ist.
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