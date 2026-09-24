Bild des Tages
An diesen klaren Septembertagen ist der Sonnenuntergang einer der schönsten Momente für einen Spaziergang oder eine Velotour, wie hier auf einem Feld in der Nähe von Zürich.
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