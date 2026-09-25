Bild des Tages

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Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (links) überreicht der Schweizer Schauspielerin Luna Wedler den Golden Eye Award des 22. Zurich Film Festivals. Wedler ist die erste Schweizer Schauspielerin und jüngste Preisträgerin, die damit ausgezeichnet wurde.
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