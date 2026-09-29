Bild des Tages

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Ein Sprung in die Limmat, während auf dem Wasser schon die verfärbten Blätter schwimmen. Der ungewöhnlich heisse September in der Schweiz macht es möglich.
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