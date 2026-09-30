Bild des Tages

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In Lausanne erwacht Pompeji dank einer immersiven Ausstellung virtuell aus der Asche wieder zum Leben. Besucherinnen und Besucher können in die römische Stadt eintauchen und ihre letzten Momente vor dem Ausbruch des Vesuv noch einmal erleben.

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