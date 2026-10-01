Bild des Tages

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Der Sonnenaufgang am 1. Oktober über der Stadt Zürich bescherte jenen Menschen, die frühmorgens um 5 Uhr schon unterwegs waren, ein echtes Postkartensujet.
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