Bild des Tages

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Junge Erwachsene laufen mit Säcken und Möbel durch eine Wiese mit Baugespannen im Dreispitz-Quartiers am Mittwoch, 30. September 2026 in Zürich Schwamendingen. Entlang des Überlandparks werden bis 2040 zahlreiche Genossenschaftliche Häuser abgerissen und neu gebaut.
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