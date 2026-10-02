Bild des Tages

Junge Erwachsene laufen mit Säcken und Möbel durch eine Wiese mit Baugespannen im Dreispitz-Quartiers am Mittwoch, 30. September 2026 in Zürich Schwamendingen. Entlang des Überlandparks werden bis 2040 zahlreiche Genossenschaftliche Häuser abgerissen und neu gebaut.

Keystone / Claudio Thoma