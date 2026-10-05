Bild des Tages

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Der französische Künstler Abraham Poincheval nahm am Sonntag in einer über 30 Kilogramm schweren mittelalterlichen Rüstung am Murtenlauf teil. Nach dem Start um 07:02 Uhr in Murten erreichte er Freiburg um 11:50 Uhr – nach einem 04:48 Stunden dauernden Kraftakt über eine Distanz von 17 Kilometern.
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