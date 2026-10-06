Bild des Tages

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Die Farben des weissen Sandes und des blaugrünen Wassers erinnern an eine tropische Insel. Doch die Szene spielt sich im Lac de Joux ab, wo die Trockenheit eine Sandbank zum Vorschein gebracht hat.

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