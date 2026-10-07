Bild des Tages

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Feine Nasen bei der Arbeit. Mitglieder der Jury des 14. Swiss Cheese Awards degustieren eines der 1177 Produkte im Wettbewerb.
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