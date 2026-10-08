Bild des Tages
Ein Blick in die neue Ausstellung «Was ist der wahre Preis einer günstigen Mahlzeit?» im Alimentarium in Vevey. Eine Frage, die in einer Zeit besonders aktuell ist, in der die Kaufkraft und die Lebensmittelpreise viele Haushalte beschäftigen.
Meistgelesen
Archiv - Fünfte Schweiz
Meistdiskutiert
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch