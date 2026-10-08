Bild des Tages

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Ein Blick in die neue Ausstellung «Was ist der wahre Preis einer günstigen Mahlzeit?» im Alimentarium in Vevey. Eine Frage, die in einer Zeit besonders aktuell ist, in der die Kaufkraft und die Lebensmittelpreise viele Haushalte beschäftigen.

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