Bild des Tages

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Nein, diese maskierten Gäste sind keine Halloween-Fans. Es handelt sich um die Schwyzer Nüssler, die am Donnerstag an der Sonderausstellung des Kantons Schwyz bei der Eröffnung der 83. Olma in St. Gallen, aufgenommen wurden. Die Messe dauert bis zum 18. Oktober. Schwyz ist dieses Jahr Gastkanton.

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