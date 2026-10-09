Bild des Tages
Nein, diese maskierten Gäste sind keine Halloween-Fans. Es handelt sich um die Schwyzer Nüssler, die am Donnerstag an der Sonderausstellung des Kantons Schwyz bei der Eröffnung der 83. Olma in St. Gallen, aufgenommen wurden. Die Messe dauert bis zum 18. Oktober. Schwyz ist dieses Jahr Gastkanton.
Meistgelesen
Archiv - Fünfte Schweiz
Meistdiskutiert
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch