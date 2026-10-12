Bild des Tages

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Ein Teilnehmer präsentiert stolz seine Frisur beim «Swiss Mullet Cup». Der Wettbewerb findet erst zum zweiten Mal statt, gehört aber bereits zu den meistdiskutierten und skurrilsten Veranstaltungen an der Foire du Valais, der grössten Publikums- und Ausstellungsmesse der Westschweiz.
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