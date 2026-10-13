Bild des Tages
Wer derzeit den Tunnel durch den Grossen Sankt Bernhard durchfährt, verpasst diese Aussicht: Auf der Dachfläche am Eingang des Tunnels wird derzeit eine Photovoltaikanlage gebaut.
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