Bild des Tages

Wer derzeit den Tunnel durch den Grossen Sankt Bernhard durchfährt, verpasst diese Aussicht: Auf der Dachfläche am Eingang des Tunnels wird derzeit eine Photovoltaikanlage gebaut.

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