Bild des Tages

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Die Gemeinde Stäfa lässt die Jahreszahl 2026 in den sogenannten Stäfner Stein meisseln. Sie dokumentiert damit den historisch tiefen Pegel des Zürichsees an dieser Stelle – neben den Marken von 1674, 1882 und 1909.

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