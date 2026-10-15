Bild des Tages

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Wir berichten oft über die schmelzenden Gletscher. Für einmal haben wir ein Bild ohne schlechte Nachrichten, auf dem Sie einfach nur die gelben Lärchen und den Morteratschgletscher dahinter bewundern können.

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