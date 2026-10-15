Bild des Tages
Wir berichten oft über die schmelzenden Gletscher. Für einmal haben wir ein Bild ohne schlechte Nachrichten, auf dem Sie einfach nur die gelben Lärchen und den Morteratschgletscher dahinter bewundern können.
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