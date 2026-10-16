Bild des Tages
Sieht aus wie eine Schneedecke, ist aber der Lago Bianco am Berninapass. Wer diesen Anblick in Person erleben will, muss früh aufstehen: Die Aufnahme entstand «im ersten Morgenlicht».
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