Bild des Tages

Sieht aus wie eine Schneedecke, ist aber der Lago Bianco am Berninapass. Wer diesen Anblick in Person erleben will, muss früh aufstehen: Die Aufnahme entstand «im ersten Morgenlicht».

Teilen

1 Minute

Meistgelesen

Archiv - Fünfte Schweiz Meistdiskutiert