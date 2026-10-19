Bild des Tages

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Viehzüchter Andi Thomann bugsiert seine Kuh "Arosa" auf den Viehschauplatz in Valens im Kanton St. Gallen. An der Viehschau wurde am Samstag sowohl die Miss Valens wie auch das Champion Rind Sarganserland gekrönt.

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Viehzüchter Andi Thomann bugsiert seine Kuh «Arosa» auf den Viehschauplatz in Valens im Kanton St. Gallen. An der Viehschau wurde am Samstag sowohl die Miss Valens wie auch das Champion Rind Sarganserland gekrönt. Keystone / Gian Ehrenzeller

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