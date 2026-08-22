Bild der Woche

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Traubenlese in der Bündner Herrschaft in Jenins. Wegen der grossen Hitze und Trockenheit in diesem Sommer müssen die Chardonnay-Trauben fast einen Monat früher als üblich geerntet werden.
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